Никита Чернов: «Спартак» был хорош в матче с ЦСКА, все довольны игрой

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал поражение команды от ЦСКА (0:2) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

«В команде приняли хорошо. Каково быть в дерби по другую сторону? Не знаю, я же не играл. Переживал за ребят, конечно. К сожалению, не получилось. Играли в целом хорошо.



В раздевалку ЦСКА после игры не заходил. Времени не было, мы остались на поле, выполняли беговую работу. Особо сил не было. Чего не хватило «Спартаку»? Голов, наверное. Играли хорошо, все довольны игрой, но бывает такое, что свой момент не залетает, а у них со штрафного залетел. Вот и всё.



Что касается пустых трибун, у ЦСКА были фанаты, их было слышно хорошо. Спартаковских не было, к сожалению. При фанатах намного приятнее играть, когда тебя гонят вперёд», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.