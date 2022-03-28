Месси посетил театр в Аргентине. Актёры вывели футболиста на сцену под овации зрителей
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси, находясь у себя на родине после матчей за национальную команду, посетил местный театр, информирует Ole.
Согласно сведениям источника, Месси несколькими днями ранее посетил премьеру комедийного спектакля. Актёры, узнавшие о присутствии 34-летнего футболиста в зрительном зале, пригласили Лионеля на сцену. Примечательно, что Месси получил не меньше оваций от зрителей, чем сами актёры.
Напомним, 26 марта Месси принял участие в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 Аргентина – Венесуэла. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0, а сам Лионель отметился в этой игре забитым мячом.
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