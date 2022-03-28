«Реал» не договорился с Тчуамени о трансфере

Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени может продолжить карьеру в топ-клубе. Об этом сообщает Goal.сom.
По информации источника, французом интересуются «Реал», «ПСЖ» и ещё 3 топ-клуба, которые не называются. Сообщается, что игрок не начинал переговоры ни с одним из клубов. Руководство «сливочных» пока не приняло решение касательно перехода Тчуамени, так как приоритетными считает сделки по Килиану Мбаппе и Эрлингу Холанду.
Напомним, в составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.
Орельен Тчуамени перешёл в «Монако» из «Бордо» в 2020 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 27 матчах чемпионата Франции, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. С 2021 года Тчуамени вызывается в национальную команду Франции.
- 28 марта 2022
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