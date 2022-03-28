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Президент «ПСЖ» — о Суперлиге: критики европейской футбольной системы ошибались

Президент «ПСЖ» — о Суперлиге: критики европейской футбольной системы ошибались
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Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи, возглавляющий Ассоциацию европейских клубов, поделился мнением о проекте европейской Суперлиги.

«Критики европейской футбольной системы ошибались. В прошлом году некоторые пытались её разрушить ради большего влияния или улучшения благосостояния собственных команд», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.

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