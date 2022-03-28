Роберт Левандовски не заключал договорённостей с «Барселоной»
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски не заключал предварительных соглашений с «Барселоной». Об этом сообщает Goal.com.
По информации источника, польский форвард не определился со своим будущим. Руководство мюнхенцев пока не ведёт с ним переговоров о продлении соглашения. При этом агенты Роберта не связывались с представителями сине-гранатовых.
В нынешнем сезоне Левандовски в 37 матчах во всех турнирах забил 45 голов и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает возможность трансфера поляка за € 50 млн, но в крайнем случае готова увеличить сумму до € 60 млн. Также ранее появилась информация, что клуб готов превысить зарплатный лимит для подписания поляка.
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