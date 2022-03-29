Тите прокомментировал слухи о возможной работе в «Арсенале»

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал слухи, связывающие его с работой в лондонском «Арсенале».

«Я извиняюсь перед «Арсеналом», но информация о том, что меня интересовала эта работа, исходила не от нас.

В наше время, когда так много фейковых новостей, информация, которая не соответствует действительности, огорчает меня. Я надеюсь, что это будет исправлено. Моя семья может не беспокоиться, я с огромным уважением отношусь к сборной Бразилии.

И мне становится грустно, потому что информация, переданная общественности, является ложью», — цитирует Тите Goal.

60-летний Тите возглавил сборную Бразилии в 2016 году. Действующее соглашение специалиста с командой истекает в конце нынешнего сезона.