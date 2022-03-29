Вратарь «Серкль Брюгге» Мигель ван Дамм умер в 28 лет от лейкемии

Бельгийский вратарь Мигель Ван Дамм скончался в возрасте 28 лет после продолжительной борьбы с лейкемией, сообщает Goal.
У Ван Дамма, который провел всю свою игровую карьеру в «Серкль Брюгге», впервые диагностировали рак крови после медицинского осмотра перед сезоном-2016/2017, и он провел пять с половиной лет, борясь с болезнью.
Он дважды успешно боролся с инфекцией, но в сентябре 2020 года объявил, что она вернулась в третий раз и на этот раз неизлечима.
«Серкль Брюгге», за который Ван Дамм сыграл 40 матчей в этом сезоне, сделал заявление после новостей о кончине голкипера: «С большой грустью мы сообщаем, что наш друг и товарищ по команде Мигель Ван Дамм вел долгую и несправедливую борьбу против лейкемии. Не хватает слов, чтобы описать то, что мы чувствуем, хотя мы знали, что какое-то время дела шли не очень хорошо. Сегодня чрезвычайно трудный день в почти 123-летней истории «Серкль Брюгге». Наши мысли в первую очередь обращены к его жене Киане, его дочери Камилле, родителям Мигеля, его сестре Франческе, а также к его многочисленным друзьям и семье. Мигель, твоя настойчивость и сила в том, чтобы идти вперед снова и снова, неудача за неудачей, были восхитительны».
- 29 марта 2022
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