Тюкавин — о матче с «Краснодаром»: будет тяжёлый выезд для «Динамо»

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин рассказал о сборе национальной команды, а также поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».



«Всё хорошо. Съездили, потренировались, вспомнили требования Валерия Георгиевича Карпина. В моменте с голом в матче с молодёжной сборной мне немного повезло, конечно. Как тренировка как будто была. Там Ваня Будачёв немного, может быть, уснул. Бывает у него такое. Теперь готовимся к «Краснодару». Тяжёлый будет выезд, думаю», — сказал Тюкавин в интервью пресс-службе «Динамо».



Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Краснодар» — «Динамо» состоится 3 апреля в Краснодаре. Начало встречи — в 14:00 мск.