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Игрок «Динамо» Моро дебютировал за сборную Хорватии

Игрок «Динамо» Моро дебютировал за сборную Хорватии
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Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро дебютировал в составе сборной Хорватии.

Моро вышел в стартовом составе на игру с Болгарией и отыграл весь первый тайм, в котором счёт открыт не был. В перерыве 24-летний хавбек был заменён на Матео Ковачича.

Ранее Моро был капитаном молодёжной сборной Хорватии, за которую он провёл 24 матча (четвёртый показатель в истории команды) и забил 6 голов.

На 63-й минуте встречи защитник сборной Хорватии Дуе Чалета-Цар получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 69-й минуте счёт открыл нападающий сборной Болгарии Кирилл Десподов. Через минуту Деспотов был вынужден покинуть поле после получения второй жёлтой карточки. На 76-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота болгарской команды, который успешно реализовал хорватский полузащитник Лука Модрич. Через 4 минуты форвард сборной Хорватии Андрей Крамарич установил итоговый счёт матча.

Напомним, сборная Хорватии заняла 1-е место в группе Н отбора ЧМ-2022 и вышла в финальную стадию турнира.

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