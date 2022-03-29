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Топ-клубы Европы поддержали идею изменения правил отбора участников Лиги чемпионов

Топ-клубы Европы поддержали идею изменения правил отбора участников Лиги чемпионов
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Топ-клубы Европы поддержали идею, согласно которой две команды будут попадать в Лигу чемпионов с учётом их места в клубном рейтинге УЕФА, сообщает The Guardian.

По информации источника, клубы считают, что такая инициатива усилит премиальный статус турнира. Вероятно, данная идея будет реализована с сезона-2024/2025. При этом только шесть клубов от одной федерации смогут принять участие в Лиге чемпионов.

Напомним, предложение по допуску двух команд для участия в Лиге согласно рейтингу УЕФА, сделала Ассоциация европейских клубов. На эти две путёвки смогут претендовать клубы, которые займут в национальных первенствах места в зоне Лиги Европы или выиграют Кубок. Шансы на попадание в ЛЧ будут зависеть от выступлений клубов в течение последних пяти сезонов.

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