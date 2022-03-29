«Ювентус» хочет вернуть Погба, но не готов удовлетворить зарплатные требования

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в «Ювентус». Об этом сообщает Calciomercato.com.



По информации источника, французский хавбек хочет вернуться в туринский клуб, однако отмечается, что «Ювентус» не готов платить полузащитнику более € 10 млн в год, которые он запрашивает.

Напомним, Погба выступал за туринский «Ювентус» с 2012 по 2016 год. В нынешнем сезоне в 23 матчах английской Премьер-лиги Погба забил 1 гол и отдал 9 результативных передач. Контракт французского полузащитника с «красными дьяволами» рассчитан до июня 2022 года.

Рыночная стоимость французского футболиста установлена порталом Transfermarkt на отметке в € 55 млн. С 2013 года Погба вызывается в сборную Франции.