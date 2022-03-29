«Ювентус» хочет вернуть Погба, но не готов удовлетворить зарплатные требования
Поделиться
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в «Ювентус». Об этом сообщает Calciomercato.com.
По информации источника, французский хавбек хочет вернуться в туринский клуб, однако отмечается, что «Ювентус» не готов платить полузащитнику более € 10 млн в год, которые он запрашивает.
Напомним, Погба выступал за туринский «Ювентус» с 2012 по 2016 год. В нынешнем сезоне в 23 матчах английской Премьер-лиги Погба забил 1 гол и отдал 9 результативных передач. Контракт французского полузащитника с «красными дьяволами» рассчитан до июня 2022 года.
Рыночная стоимость французского футболиста установлена порталом Transfermarkt на отметке в € 55 млн. С 2013 года Погба вызывается в сборную Франции.
Комментарии
- 29 марта 2022
-
21:57
-
21:51
-
21:43
-
21:37
-
21:26
-
21:25
-
21:14
-
21:12
-
20:56
-
20:56
-
20:50
-
20:49
-
20:42
-
20:34
-
20:25
-
20:25
-
20:19
-
20:09
-
20:03
-
20:03
-
19:57
-
19:55
-
19:51
-
19:47
-
19:38
-
19:31
-
19:20
-
19:15
-
19:10
-
19:05
-
18:57
-
18:50
-
18:48
-
18:45
-
18:41
Партнерский контент