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«Ювентус» хочет вернуть Погба, но не готов удовлетворить зарплатные требования

«Ювентус» хочет вернуть Погба, но не готов удовлетворить зарплатные требования
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в «Ювентус». Об этом сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, французский хавбек хочет вернуться в туринский клуб, однако отмечается, что «Ювентус» не готов платить полузащитнику более € 10 млн в год, которые он запрашивает.

Напомним, Погба выступал за туринский «Ювентус» с 2012 по 2016 год. В нынешнем сезоне в 23 матчах английской Премьер-лиги Погба забил 1 гол и отдал 9 результативных передач. Контракт французского полузащитника с «красными дьяволами» рассчитан до июня 2022 года.

Рыночная стоимость французского футболиста установлена порталом Transfermarkt на отметке в € 55 млн. С 2013 года Погба вызывается в сборную Франции.

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