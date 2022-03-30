Виктор Линделёф: сборная Швеции ехала в Польшу за победой
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Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Виктор Линделёф прокомментировал поражение национальной команды в финальном стыковом матче отбора ЧМ-2022 с Польшей (0:2).
«Конечно, мы разочарованы. Мы ехали сюда за победой. В этом матче всё решили детали. Мы хорошо играли в первом тайме, контролировали ход матча и собирались делать это и во втором тайме. Но, к сожалению, мы пропустили первый гол, затем второй и сломались», — приводит слова Линделёфа пресс-служба УЕФА.
Сборная Польши вышла на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а национальная команда Швеции пропустит турнир. В полуфинале стыков шведы обыграли сборную Чехии. Польша вышла в финал отбора на мундиаль напрямую, так как сборная России была исключена из всех международных турниров.
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