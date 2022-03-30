Андерссон сообщил, что не покинет пост тренера сборной Швеции после непопадания на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал поражение национальной команды в финальном стыковом матче отбора ЧМ-2022 с Польшей (0:2).



«Мы создаём много опасных моментов, но, к сожалению, не можем завершить атаки. Если бы мы одержали победу, всё было бы замечательно. Это один отдельно взятый матч. Мы проиграли, такова жизнь. Это никак не повлияет на меня и на мой подход к работе. Уйду ли из сборной? Нет, без вариантов. Никогда в жизни, пока не закончится контракт. Но я разочарован», — приводит слова Андерссона Aftonbladet.



Сборная Польши вышла на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а национальная команда Швеции пропустит турнир.



Напомним, в групповом отборочном этапе к ЧМ-2022 сборная Швеции выступала в группе B, где заняла второе место, набрав 15 очков в 8 матчах и пропустив вперёд лишь Испанию (19). В полуфинале шведы обыграли сборную Чехии. Польша вышла в финал отбора на мундиаль напрямую, так как сборная России была исключена из всех международных турниров.

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