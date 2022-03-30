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Крыховяк: мундиаль в Катаре должен быть для нас успешнее того, который прошёл в России

Крыховяк: мундиаль в Катаре должен быть для нас успешнее того, который прошёл в России
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Полузащитник АЕКа Гжегож Крыховяк, права на которого принадлежат «Краснодару», прокомментировал выход Польши на чемпионат мира.

«Если ваш соперник уверен, что пенальти в его ворота не было, значит его точно надо назначить. Наше самое главное достижение заключается в том, что мы не вышли на эту игру расслабленными, поэтому во многом победили за счёт характера. Хорошо, что забили первыми, после гола появилась уверенность. Мы чувствовали, что заслуживаем выхода на чемпионат мира.

Я не уверен, но, возможно, мы впервые в истории польского футбола сыграем на двух мировых первенствах подряд. В нашей команде много талантливых игроков, а мундиаль в Катаре должен быть для нас успешнее того, который прошёл в России», — цитирует поляка Super Express Sport.

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