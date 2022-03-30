Ватцке: если Холанд уйдет, мы найдем новый талант и сделаем из него звезду

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке рассказал о ситуации с трансфером нападающего Эрлинга Холанда.

«Пока что к нам никто не обращался по поводу покупки Холанда, сам игрок тоже ничего не говорил. У нас много раз была такая ситуация: Левандовски ушёл в «Баварию», а Обамеянг перешел в «Арсенал». Мы всегда создаём новую звезду. Если Холанд уйдет, мы найдем новый талант и сделаем из него звезду», – цитирует Ватцке Sport Bild.

Сделка по Холанду обойдётся новому клубу как минимум в € 300 млн. € 175 млн уйдёт на зарплату футболисту в течение пяти лет, от € 40 до 50 млн — комиссионные отцу футболиста и его агенту Мино Райоле. Сам трансфер будет стоить € 75 млн, но эта сумма в зависимости от бонусов может быть увеличена до € 90 млн. «Боруссия» получит от этой сделки лишь € 50 млн.