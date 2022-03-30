Бышовец: со Швецией поляки не показали ничего сверхъестественного — у России были бы шансы

Известный российский футбольный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о результате финального стыкового матча отбора ЧМ-2022 Польша — Швеция (2:0).

«В таких матчах, как Польша – Швеция, результат во многом зависит от случайностей. У шведов были моменты, шансы, они владели инициативой. Две ошибки решили исход. Пенальти вообще был достаточно спорным, а во втором мяче шведы допустили ошибку в обороне.



На окончательный результат повлиял факт, что Польша имела преимущество в физической подготовке. Пропуская матч с Россией, Польша имела возможность подвести команду в оптимальном состоянии. Чувствовалось, что шведы играли на фоне усталости.



Со Швецией поляки не показали ничего сверхъестественного. Думаю, сборная России смогла бы противостоять Польше, шансы попасть на чемпионат мира бы точно были. Возможности можно было бы расценивать как равные или даже с преимуществом у россиян», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.