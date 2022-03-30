Канчельскис: было бы интересно посмотреть, как сборная России сыграла бы с такой Польшей

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал результат финального стыкового матча ЧМ-2022 Польша — Швеция (2:0).

«Я смотрел матч Польши со Швецией. Не сказал бы, что меня впечатлила игра, но поляки молодцы: проявили характер, обыграли шведов 2:0. Они добыли результат и теперь поедут на чемпионат мира. Шведы играли неплохо, но не смогли реализовать свои моменты.



Обыграла бы сборная России Польшу? Да сложно что-то предположить. Могли бы, не могли… Если бы матч состоялся, было бы очень интересно посмотреть, как сборная России сыграла бы с такой Польшей. Как получилось в итоге, мы все, к сожалению, знаем. Будем следить за конгрессом ФИФА и надеяться только на лучшее», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Сборная Польши вышла на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а национальная команда Швеции пропустит турнир. В полуфинале стыков шведы обыграли сборную Чехии. Польша вышла в финал отбора на мундиаль напрямую, так как сборная России была исключена из всех международных турниров.