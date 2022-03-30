Комппер: в команде все хорошо понимают, что у нас остался долг перед нашими болельщиками

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Марвин Комппер прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2).

«К сожалению, предыдущее московское дерби, игру против ЦСКА, мы проиграли на последней минуте. В команде все хорошо понимают, что у нас остался долг перед нашими болельщиками, — нам предстоит другое московское дерби. «Спартак» — сильная команда, с хорошими игроками. В последних играх они показывали не самые хорошие результаты, и это делает нашего соперника лишь более опасным.

Но мы играем дома и других мыслей, кроме победы, не может быть. У нас есть время подготовиться, и мы будем стремиться проявить себя, показать как можно более быстрый и четкий футбол. Работа тренера — мой осознанный выбор. К концу карьеры я принял твердое решение, что в будущем вижу себя тренером. Окончание моей карьеры игрока не было вызвано травмой, это было моё сознательное решение. Сейчас я чувствую большую энергию в себе, большое стремление к тренерской работе», — цитирует тренера пресс-служба клуба.