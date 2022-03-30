Марвин Комппер рассказал о замене Маркуса Гисдоля на тренерском мостике «Локомотива»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Марвин Комппер рассказал о замене Маркуса Гисдоля.

«Всё произошло очень быстро. Времени на размышления практически не было. Не секрет, что меня очень хорошо знают Ральф Рангник и Ларс Корнетка, они же позвали меня в «Локомотив». Они очень хорошо знали меня как игрока, были свидетелями практически всей моей карьеры. В «Локомотиве» происходили изменения, менялся тренерский штаб, поэтому решение надо было принимать очень быстро. Я воспринял предложение «Локомотива» прежде всего как большую честь, новый вызов в карьере. Поэтому я не колебался, принял этот вызов и продолжаю смотреть с оптимизмом в будущее.

Всё произошло неожиданно. Обстоятельства, фон этой тренерской замены, конечно, были невесёлыми. Но ещё игроком я привык думать не столько о проблемах, сколько об их решении. Волнения точно не было. Когда ситуация сложилась таким образом, я с готовностью принял этот вызов и стал делать всё возможное, чтобы помогать «Локомотиву» быть лучше, чтобы найти оптимальные пути в этой ситуации, адаптироваться к новым реалиям», — цитирует тренера пресс-служба клуба.