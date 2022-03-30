Футболистка «Ариса»: в Европе женский футбол – норма, у нас же на родине хватает скептиков

Защитник «Ариса» Анастасия Сиволобова рассказала о выступлениях за киприотский клуб.

«Не скрою, разница существует, такое отношение встречается. В Европе женский футбол – норма, у нас же на родине хватает скептиков. Не знаю, с чем это связано, ведь существует множество видов спорта, где пол спортсмена не имеет значения для зрителя. Наоборот, я считаю, что у женского футбола есть свои преимущества. По своей натуре девушки более эмоциональные. Эти эмоции придают игре неповторимую окраску. Там, где мужчины закрыты и держат все в себе, девушки раскрываются с максимальной отдачей и эмоционируют вплоть до драмы. Это всегда так искренне и зрелищно!

В «Арисе» несколько девушек-легионеров, из Греции, Словакии, а остальные местные воспитанницы. Но разделения нет. Мы хорошо общаемся и в команде, и вне пределов тренировочной базы. На днях сходили вместе поужинать. В боулинге отдохнули. По набережной любим прогуляться. А еще мы приносим удачу мужской команде «Ариса». Зимой ребята попали в безвыигрышную серию, к сожалению, уступив первое место. Наконец, график позволил нам посетить матч мужской команды. Конечно, с нашей поддержкой в тот вечер они выиграли», — цитирует футболистку Cyprusbutterfly.