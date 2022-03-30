Бывший наставник «Монако» Нико Ковач может возглавить «Лион». Об этом сообщает Foot Mercato.



По информации источника, руководство «ткачей» недовольно результатами клуба под руководством Петера Боша. Кроме Ковача Боша может сменить Стефан Жюльен, который в настоящее время тренирует «Страсбург». «Лион» занимает десятое место в чемпионат Франции в текущем сезоне. Подопечные Боша набрали 42 очка в 29 играх национального первенства.



Напомним, «Монако» объявил об увольнении Ковача 1 января. Хорватский специалист возглавил команду летом 2020 года. Под руководством хорвата «Монако» провёл 74 матча, из которых выиграл 43, 16 проиграл и 15 сыграл вничью. Новым главным тренером «Монако» стал бельгиец Филипп Клеман.