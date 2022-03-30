Врач ФИФА скончался после матча Нигерия — Гана. Он мог стать жертвой нигерийских фанатов

Федерация футбола Замбии (FAZ) сообщила о смерти замбийского врача медицинского штаба CAF и ФИФА Джозефа Кабунго, который работал во время ответного матча африканского отбора ЧМ-2022 Нигерия — Гана (1:1).



Напомним, после игры болельщики сборной Нигерии, которая не пробилась на чемпионат мира 2022 года в Катаре, устроили беспорядки на стадионе. По информации Zambian Football, Кабунго был избит нигерийскими фанатами на арене, после чего потерял сознание. Врач был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.



В FAZ информацию о причине смерти Кабунго не подтвердили и отметили, что будут ждать полного отчёта CAF и ФИФА о том, что именно произошло.



«Федерация футбола Замбии оплакивает покойного доктора Джозефа Кабунго вместе со всей футбольной семьёй. Выражаем наши искренние соболезнования семье врача Кабунго», — говорится в сообщении пресс-службы FAZ.

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