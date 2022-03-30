«Барселона» хочет бесплатно подписать ещё одного нападающего «Арсенала». Он в списке Хави

Лондонский «Арсенал» может предложить краткосрочный контракт нападающему Александру Ляказетту, которым интересуются «Барселона» и «Лион». Обе команды хотят подписать французского футболиста на правах свободного агента предстоящим летом. Об этом сообщает The Sun.
По сведениям источника, 30-летний Ляказетт собирается покинуть «Арсенал» в конце сезона после истечения своего контракта. Сообщается, что главный тренер «Барселоны» Хави внёс Ляказетта в список своих пожеланий, а сам игрок может воссоединиться в нападении с габонцем Пьер-Эмериком Обамеянгом.
Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола ранее высказал заинтересованность в возвращении нападающего во французскую команду.
Ляказетт выступает за «Арсенал» с 2017 года.
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