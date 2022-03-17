«Вест Хэм» может подписать Ляказетта летом

Лондонский «Вест Хэм» планирует подписать нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта в летнее трансферное окно. «Молотобойцы» готовы предложить ему сделку, которая выведет их на лидирующие позиции в борьбе за подписание француза, сообщает TEAMtalk.



«Вест Хэм» пытался усилить линию атаки зимой, но потерпели неудачу, и Ляказетт — лишь один из игроков, кандидатуру которого рассматривают в клубе. 30-летний игрок, которому в мае исполнится 31 год, хорошо зарекомендовал себя в команде Микеля Артеты. Но срок его контракта истекает, и «канониры» должны принять решение, продлевать соглашение с форвардом или нет.



Напомним, Ляказетт стал игроком лондонского «Арсенала» в 2017 году. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.