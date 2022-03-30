В «Байере» исключили продажу Шика, которым интересуются «Барселона» и «Арсенал»

Генеральный директор леверкузенского «Байера» Фернандо Карро исключил продажу нападающего команды Патрика Шика в летнее трансферное окно.

«Нет, мы не будем продавать Патрика Шика. Об этом вообще не нужно говорить. Мы очень рады, что Патрик с нами. «Байер» твёрдо рассчитывает на него в ближайшие несколько лет», — приводит слова Карро Goal.



Ранее сообщалось, что 26-летнего Шика планируют подписать лондонский «Арсенал» и «Барселона».



В нынешнем сезоне Шик забил 20 голов в 20 матчах немецкой Бундеслиги, а также отдал в этих играх три результативные передачи. Соглашение между Шиком и «Байером» истекает в 2025 году. Рыночная стоимость чешского нападающего оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.

«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико»:

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