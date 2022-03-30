«Зальцбург» запрашивает у «Боруссии» € 45 млн за Адейеми и установил крайний срок сделки

Австрийский «Ред Булл Зальцбург» готов продать полузащитника Карима Адейеми в дортмундскую «Боруссию», если немецкий клуб выплатит за 20-летнего футболиста € 45 млн. Об этом сообщает Sport Bild.

По сведениям источника, австрийская сторона установила крайний срок для немецкого клуба. «Боруссии» придётся согласиться оплатить трансфер до Пасхи, иначе они начнут переговоры с другими командами.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» готова отдать за Адейеми € 30 млн плюс бонусы и хочет предложить ему € 5 млн в год по 5-летнему контракту. Контракт Адейеми с «Зальцбургом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн. Также в услугах Адейеми была заинтересована «Барселона».