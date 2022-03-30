Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зальцбург» запрашивает у «Боруссии» € 45 млн за Адейеми и установил крайний срок сделки

«Зальцбург» запрашивает у «Боруссии» € 45 млн за Адейеми и установил крайний срок сделки
Комментарии

Австрийский «Ред Булл Зальцбург» готов продать полузащитника Карима Адейеми в дортмундскую «Боруссию», если немецкий клуб выплатит за 20-летнего футболиста € 45 млн. Об этом сообщает Sport Bild.

По сведениям источника, австрийская сторона установила крайний срок для немецкого клуба. «Боруссии» придётся согласиться оплатить трансфер до Пасхи, иначе они начнут переговоры с другими командами.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» готова отдать за Адейеми € 30 млн плюс бонусы и хочет предложить ему € 5 млн в год по 5-летнему контракту. Контракт Адейеми с «Зальцбургом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн. Также в услугах Адейеми была заинтересована «Барселона».

Новость по теме
«Боруссия» хочет возобновить переговоры по Адейеми, но не готова заплатить € 35 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022