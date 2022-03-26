«Боруссия» хочет возобновить переговоры по Адейеми, но не готова заплатить € 35 млн

Руководство дортмундской «Боруссии» сохраняет интерес к нападающему «Ред Булл Зальцбург» Кариму Адейеми. Об этом сообщает Ruhr Nachrichten.



По информации источника, боссы «шмелей» хотят возобновить ранее прервавшиеся переговоры, касающиеся трансфера. Австрийцы хотят получить за юного форварда € 35 млн, но немецкий клуб не готов удовлетворить их финансовые требования. Дортмундцы смогут заплатить запрашиваемую сумму, если летом продадут нападающего Эрлинга Холанда. При этом сам Адейеми хочет оказаться в немецком клубе.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предлагала за форварда австрийского клуба € 40 млн. «Боруссия», в свою очередь, готова отдать за Адейеми € 30 млн плюс бонусы и хочет предложить ему € 5 млн в год по 5-летнему контракту. Контракт Адейеми с «Зальцбургом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.