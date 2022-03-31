«Копенгаген» объявил о подписании экс-игрока «Краснодара» Виктора Классона

Пресс-служба датского «Копенгагена» на официальном сайте клуба объявила о подписании контракта до конца сезона с 30-летним шведским вингером Виктором Классоном, ранее расторгнувшим контракт с «Краснодаром».

«Виктор оказался в неудачном положении из-за ситуации на Украине, из-за которой он больше не хотел выступать в России. Прискорбные обстоятельства привели к тому, что мы смогли подписать с ним контракт до лета. В течение следующих нескольких месяцев у обеих сторон будет возможность оценить друг друга, после чего мы начнём обсуждение того, следует ли продолжать сотрудничество.

Он очень талантливый игрок с большим опытом и высоким уровнем мастерства, Виктор был в шорт-листах нашего клуба в течение последних 3-4 трансферных окон. Мы ведём постоянный диалог с его представителями.

В нашей системе он может играть на любой позиции в атаке с его качествами, которые являются как технически, так и физически великолепными. Мы с нетерпением ждём возможности поприветствовать его в Копенгагене и увидеть в белой майке», — так прокомментировал подписание Классона спортивный директор датского клуба.

Напомним, Классон стал игроком «Краснодара» в январе 2017 года, перейдя из шведского «Эльфсборга» за € 2 млн. С тех пор футболист провёл за «быков» 147 матчей, забил 43 гола и отдал 26 результативных передач. 5 марта шведский вингер расторг контракт с российским клубом по взаимному согласию сторон. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в € 9 млн.