Ван Дейк: уверен, Салах превратит разочарование в успех. Ему предстоит многого добиться

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поддержал нападающего клуба и сборной Египта Мохамеда Салаха после невыхода на чемпионат мира по футболу 2022 года.
«Конечно, мне жаль Салаха и Египет, но футбол иногда бывает таким. Уверен, Мохамед превратит разочарование в успех. У нас есть то, ради чего нужно играть. Ему предстоит ещё многого добиться», — цитирует ван Дейка Daily Mail.
В ответном матче африканского отбора чемпионата мира 2022 года сборная Египта уступила Сенегалу. Встреча прошла на стадионе «Леопольд Седар Сенгор» в Дакаре (Сенегал) и завершилась победой хозяев в серии пенальти (1:0, 3:1 — по пенальти). В первой встрече победу со счётом 1:0 одержал Египет.
Жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира состоится в Дохе 1 апреля. ЧМ-2022 пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом является национальная команда Франции.
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