Казань присоединяется к отборочному турниру детского фестиваля «Чемпионата»

Со 12 по 29 мая 2022 года в Казани на стадионе «Ветеринарная академия» пройдёт отборочный турнир детского футбольного фестиваля «Чемпионата» для игроков 2011 и 2012 годов рождения. Подать заявку на участие может любая команда. Для записи необходимо связаться с председателем «Федерации мини-футбола г. Казани»: +7 987 290-38-53, Рожков Сергей Владимирович.

Дети 2011 г.р. играют с 12 по 15 мая, дети 2012 г.р. — с 26 по 29 мая.

Приглашаем жителей и гостей Казани поддержать участников отборочного турнира. Адрес стадиона «Ветеринарная академия»: Казань, ул. Сибирский тракт, д. 35.

Детский футбольный фестиваль «Чемпионата» пройдёт уже в четвёртый раз подряд. В 2021 году в турнире приняли участие 32 команды из 18 городов, от Москвы и Новороссийска до Иркутска и Минусинска, а также наши гости из столицы Узбекистана Ташкента.

Отборочные турниры проходят в мае по всей России, анонсы новых городов и дат проведения публикуются по тегу фестиваля на «Чемпионате». Финальный турнир пройдёт в конце сентября в Саранске на полях стадиона «Мордовия Арена», принимавшего матчи ЧМ-2018.

Соревнования проводятся при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее», технический организатор – «Федерация мини-футбола г. Казани».