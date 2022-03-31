Особняк Бекхэма за £ 40 млн обокрали, пока экс-футболист вместе с семьёй был дома

Лондонский особняк бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвида Бекхэма, оценивающийся в £ 40 млн (€ 47,2 млн) обокрали, сообщает Daily Mail.
По информации источника, инцидент произошёл 28 февраля, но известно о нём стало только сейчас. Грабитель в маске пробрался в одну из спален на верхнем этаже. В то время бывший футболист вместе с супругой и дочерью находился на первом этаже.
Злоумышленнику удалось украсть несколько дизайнерских вещей и аксессуаров. Взлом одной из спален обнаружил 17-летний сын Дэвида Бекхэма Круз. Никто из семейства Бекхэмов во время ограбления не пострадал. В данный момент полиция занимается поисками злоумышленника.
Бекхэм является выпускником академии «Манчестер Юнайтед», цвета клуба он защищал с 1993 по 2003 год. В составе «красных дьяволов» экс-хавбек шесть раз стал чемпионом Англии, завоевал два Кубка и два Суперкубка страны, а также выиграл Лигу чемпионов и межконтинентальный Кубок. Напомним, Бекхэм является основателем и совладельцем клуба МЛС «Интер Майами».
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