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Бекхэм хочет к сезону-2023/2024 видеть в «Интер Майами» Месси, Суареса, Бускетса и Альбу

Бекхэм хочет к сезону-2023/2024 видеть в «Интер Майами» Месси, Суареса, Бускетса и Альбу
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Совладелец американского «Интер Майами» Дэвид Бекхэм имеет амбициозные планы на ближайшие годы.

Как сообщает Marca, экс-игрок сборной Англии хочет видеть в своей команде сразу четырёх футболистов, выступавших за «Барселону». Среди них: нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, форвард «Атлетико» Луис Суарес, а также два действующих игрока каталонского клуба – хавбек Серхио Бускетс и защитник Жорди Альба.

Отмечается, что Бекхэм рассчитывает, что все четверо футболистов будут выступать за «Интер Майами» с сезона-2023/2024.

«Интер Майами» был основан в 2018 году. Команда играет в МЛС. Среди известных игроков, выступающих за клуб Бекхэма, выделяются защитник Киран Гиббс, полузащитник Блез Матюиди, нападающий Гонсало Игуаин и другие.

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