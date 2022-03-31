Директор «Динамо» Батуми: был бы счастлив, если бы Кварацхелия присоединился к «Наполи»

Спортивный директор батумского «Динамо» Ладо Двалишвили высказался о возможном переходе полузащитника команды Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«Это то, о чём вы должны спросить его и его агента. Я был бы счастлив, если бы он присоединился к такому престижному клубу, как «Наполи», но я с ними не разговаривал», — приводит слова Двалишвили SerieANews.com.



24 марта казанский «Рубин» объявил о приостановке соглашения с 21-летним футболистом до конца сезона. Чуть позднее о подписании Кварацхелии объявило «Динамо» из Батуми.



Ранее Двалишвили рассказал, что Кварацхелия расторг контракт с российским клубом и подписал соглашение с «Динамо» на два года.

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