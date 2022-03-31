Месси не хочет возвращаться в «Барселону» после заявлений президента клуба Лапорты

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не планирует в ближайшее время возвращаться в каталонскую «Барселону», сообщает TyC Sports.



По информации источника, аргентинец не хочет переходить в «Барсу» после слов президента сине-гранатовых Жоана Лапорты о строительстве молодой команды. Месси не вернётся в «Барселону» при её нынешнем руководстве.



Ранее президент «Барсы» Лапорта заявил, что клуб на данный момент не рассматривает вариант с возвращением Месси.



Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 18 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 11 результативных передач. Его соглашение с французским клубом истекает в 2023 году.

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