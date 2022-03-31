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Экс-вратарь «Рубина» Рыжиков на один матч станет тренером хоккейного «Ак Барса»

Экс-вратарь «Рубина» Рыжиков на один матч станет тренером хоккейного «Ак Барса»
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Бывший вратарь «Рубина» и сборной России Сергей Рыжиков станет главным тренером хоккейного «Ак Барса», сообщает пресс-служба казанцев в телеграм-канале.

Отмечается, что экс-футболист будет тренером «Ак Барса» на один матч. Рыжиков будет возглавлять команду во время товарищеской игры с «Амкалом», которая состоится 2 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Рубин» в городе Казань. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Амкал» — любительский футбольный клуб, за который преимущественно играют видеоблогеры. Основатель проекта – блогер Герман «Эль Класико».

Напомним, «Ак Барс» завершил выступления во втором раунде плей-офф Восточной конференции Кубка Гагарина — 2022, уступив в серии «Авангарду» (2-4).

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