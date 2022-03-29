Хоккейный «Ак Барс» проведёт футбольный матч с «Амкалом»
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Хоккейный клуб «Ак Барс» проведёт товарищеский футбольный матч с любительской командой «Амкал», сообщается в телеграм-канале казанцев.
«На один матч превращаемся в футбольный клуб. «Ак Барс» сыграет против «Амкала» − самой популярной команды блогеров в России. Хоккеисты против футболистов!» — написано в сообщении «Ак Барса».
Матч состоится 2 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Рубин» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
«Амкал» — любительский футбольный клуб, за который преимущественно играют видеоблогеры. Основатель проекта – блогер Герман «Эль Классико».
Напомним, «Ак Барс» завершил выступления во втором раунде плей-офф Восточной конференции Кубка Гагарина — 2022, уступив в серии «Авангарду» (2-4).
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