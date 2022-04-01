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На матчах ЧМ в Катаре у фанатов могут отобрать радужные флаги, это нужно для безопасности

На матчах ЧМ в Катаре у фанатов могут отобрать радужные флаги, это нужно для безопасности
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Генерал-майор Абдулазиз Абдулла Аль-Ансари, занимающий пост председателя Национального контртеррористического комитета МВД Катара, сообщил, что у фанатов могут отобрать радужные флаги на матчах ЧМ-2022.

«Если фанат поднимает радужный флаг, а я отбираю его, то я делаю это не потому, что намерен оскорбить его, а чтобы обеспечить его безопасность. Если это сделаю не я, то кто-то другой может напасть на него…

Я не могу давать гарантии относительно поведения всех болельщиков на трибунах. И я скажу этому фанату: «Пожалуйста, не нужно поднимать этот флаг».

Если вы хотите выразить мнение о ситуации с ЛГБТ, то делайте это в обществе, где такое поведение принимают. Мы понимаем, что этот человек купил билет, приехал сюда, чтобы посмотреть игру, а не осуществлять политический жест или что-то, что у него на уме.

Смотрите футбол. Это хорошо. Но не нужно приезжать и оскорблять всё общество из-за этого», – цитирует Аль-Ансари Associated Press

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