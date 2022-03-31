Глава Норвежской федерации осудила проведение ЧМ-2022 в Катаре из-за гибели рабочих

Президент футбольной ассоциации Норвегии Лизе Клавенесс выступила на Конгрессе ФИФА в четверг, чтобы потребовать от организаторов чемпионата мира продолжить оказывать влияние на гуманитарную обстановку в стране в преддверии чемпионата мира 2022 года.

«В 2010 году ФИФА отдала чемпионаты мира России и Катару неприемлемым образом с неприемлемыми последствиями.



Права человека, равенство, демократия: основные интересы футбола многие годы не были в стартовом составе. Эти базовые права выпустили на поле как запасных благодаря голосам со стороны. ФИФА решила эти проблемы, но впереди ещё долгий путь.



Необходимо позаботиться о пострадавших рабочих-мигрантах, семьях погибших в ходе подготовки к чемпионату мира. ФИФА должна принять все необходимые меры, чтобы действительно осуществить изменения. Жизненно важно, чтобы нынешнее руководство искренне продолжало в том же духе, переходя от политики к воздействию.

ФИФА должна задавать тон и быть лидером», – цитирует Лизе Клавенесс The Independent.