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Молодёжка «Локомотива» проигрывала к 80-й минуте, но разгромила «Крылья Советов»

Молодёжка «Локомотива» проигрывала к 80-й минуте, но разгромила «Крылья Советов»
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Молодёжная команда «Локомотива» принимала «Крылья Советов» в рамках 21-го тура М-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве. Она завершилась разгромной победой хозяев поля со счётом 4:1.

Примечательно, что к 80-й минуте «Крылья Советов» лидировали. Отличился нападающий Егор Тоцкий. Счёт сравнял полузащитник «Локомотива» Алексей Ларин, который реализовал пенальти. А на 82-й минуте хавбек гостей Дмитрий Мотовичёв получил красную карточку. После этого дублем отметился полузащитник Матвей Чекалин. А финальную точку на 91-й минуте поставил хавбек железнодорожников Даниил Попов.

Молодёжная команда «Локомотива» набрала 43 очка за 21 матч и занимает третье место в турнирной таблице. «Крылья Советов» (36) – на седьмой позиции.

Россия - М-лига. Группа I. 21-й тур
01 апреля 2022, пятница. 13:00 МСК
Локомотив-мол.
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов-мол.
Самара
0:1 Тоцкий – 36'   1:1 Ларин – 80' (пен)   2:1 – 85'   3:1 – 89'   4:1 – 90+1'
Удаления: нет / Мотовичёв – 82'
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