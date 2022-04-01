Молодёжка «Локомотива» проигрывала к 80-й минуте, но разгромила «Крылья Советов»
Поделиться
Молодёжная команда «Локомотива» принимала «Крылья Советов» в рамках 21-го тура М-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве. Она завершилась разгромной победой хозяев поля со счётом 4:1.
Примечательно, что к 80-й минуте «Крылья Советов» лидировали. Отличился нападающий Егор Тоцкий. Счёт сравнял полузащитник «Локомотива» Алексей Ларин, который реализовал пенальти. А на 82-й минуте хавбек гостей Дмитрий Мотовичёв получил красную карточку. После этого дублем отметился полузащитник Матвей Чекалин. А финальную точку на 91-й минуте поставил хавбек железнодорожников Даниил Попов.
Молодёжная команда «Локомотива» набрала 43 очка за 21 матч и занимает третье место в турнирной таблице. «Крылья Советов» (36) – на седьмой позиции.
Комментарии
- 1 апреля 2022
-
18:25
-
18:18
-
18:14
-
18:05
-
18:00
-
17:51
-
17:42
-
17:41
-
17:30
-
17:29
-
17:23
-
17:06
-
17:02
-
16:57
-
16:54
-
16:45
-
16:44
-
16:41
-
16:35
-
16:33
-
16:29
-
16:27
-
16:18
-
16:16
-
16:12
-
16:09
-
15:52
-
15:50
-
15:35
-
15:23
-
15:19
-
15:16
-
15:14
-
15:02
-
14:58
Партнерский контент