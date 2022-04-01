Молодёжка «Локомотива» проигрывала к 80-й минуте, но разгромила «Крылья Советов»

Молодёжная команда «Локомотива» принимала «Крылья Советов» в рамках 21-го тура М-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве. Она завершилась разгромной победой хозяев поля со счётом 4:1.



Примечательно, что к 80-й минуте «Крылья Советов» лидировали. Отличился нападающий Егор Тоцкий. Счёт сравнял полузащитник «Локомотива» Алексей Ларин, который реализовал пенальти. А на 82-й минуте хавбек гостей Дмитрий Мотовичёв получил красную карточку. После этого дублем отметился полузащитник Матвей Чекалин. А финальную точку на 91-й минуте поставил хавбек железнодорожников Даниил Попов.



Молодёжная команда «Локомотива» набрала 43 очка за 21 матч и занимает третье место в турнирной таблице. «Крылья Советов» (36) – на седьмой позиции.