Сергей Юран — о победе над «Рубином»: получился триллер, все футболисты таскали пианино

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился эмоциями от победы в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (3:2).



«Триллер получился. Для болельщиков хорошо, что было много забитых мячей: желание и самоотдача присутствовали у обеих команд. В первом тайме, может быть, была зажатость при атаке. В перерыве донёс парням правильные слова, что надо наглее играть в атаку. Сделали поправки, сработали замены — всё получилось.



Любому тренеру всегда будет приятно, когда игроки слушают и выполняют требования на поле. Они — молодцы, достали из себя максимум. До игры были разговоры, что мы фавориты, но здесь я не могу согласиться. Сложный матч, в котором парни у «Рубина» выходили и доказывали. Две команды провели матч на пределе. Обе команды хотели победить. Думаю, что ничья, наверное, не устроила бы никого. Хороший матч.



Доволен ли игрой Кухарчука? Я всеми доволен — все таскали пианино. Я пришёл в «Химки» и сказал: «Мы берём пианино и все будем таскать». Я не делю на тех, кто будет играть, а кто — таскать. Начиная с меня, все взяли и потащили. Затем мы все сыграем с хорошим настроением. Я доволен всеми: командой, персоналом, тренерским штабом», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата».

Новость по теме «Рубин» проиграл «Химкам». Это третье поражение подряд для команды Слуцкого в РПЛ