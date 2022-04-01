«Рубин» проиграл «Химкам». Это третье поражение подряд для команды Слуцкого в РПЛ

Сегодня, 1 апреля, в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани местный «Рубин» встречался с подмосковными «Химками». «Чемпионат» вёл текстовую-трансляцию игры. Матч завершился победой гостевой команды со счётом 3:2.
Счёт в матче на 56-й минуте открыл нападающий казанцев Герман Онугха с передачи Александра Зуева. На 60-й минуте Денис Глушаков сравнял счёт, а через две минуты Илья Кухарчук вывел гостевую команду вперёд. На 84-й минуте счёт сравнял Леон Мусаев. В концовке встречи точный удар Захара Волкова принёс «Химкам» победу.
Команда Сергея Юрана набрала 21 очко и поднялась в турнирной таблице чемпионата России с последнего 16-го места на промежуточное 13-е.
«Рубин» остаётся на 10-й позиции турнирной таблицы с 25 очками. Команда Леонида Слуцкого проиграла в чемпионате третью игру подряд.
- 1 апреля 2022
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