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«Рубин» проиграл «Химкам». Это третье поражение подряд для команды Слуцкого в РПЛ

«Рубин» проиграл «Химкам». Это третье поражение подряд для команды Слуцкого в РПЛ
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Сегодня, 1 апреля, в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани местный «Рубин» встречался с подмосковными «Химками». «Чемпионат» вёл текстовую-трансляцию игры. Матч завершился победой гостевой команды со счётом 3:2.

Счёт в матче на 56-й минуте открыл нападающий казанцев Герман Онугха с передачи Александра Зуева. На 60-й минуте Денис Глушаков сравнял счёт, а через две минуты Илья Кухарчук вывел гостевую команду вперёд. На 84-й минуте счёт сравнял Леон Мусаев. В концовке встречи точный удар Захара Волкова принёс «Химкам» победу.

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Команда Сергея Юрана набрала 21 очко и поднялась в турнирной таблице чемпионата России с последнего 16-го места на промежуточное 13-е.

«Рубин» остаётся на 10-й позиции турнирной таблицы с 25 очками. Команда Леонида Слуцкого проиграла в чемпионате третью игру подряд.

Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
01 апреля 2022, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 3
Химки
Химки
1:0 Онугха – 56'   1:1 Глушаков – 60'   1:2 Кухарчук – 62'   2:2 Тихий – 84' (автогол)   2:3 Волков – 90'
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