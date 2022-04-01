«Барселона» и «Лион» — главные претенденты на Ляказетта

Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт, вероятно, станет свободным агентом в конце сезона. Контракт французского футболиста истекает предстоящим летом, и стороны не договорились о его продлении. Об этом сообщает Sport.es.



По сведениям источника, главными претендентами на подписание соглашения с 30-летним Ляказеттом называют две команды. «Лион», воспитанником которого и является нападающий, а также испанская «Барселона», которая желает воссоединить Ляказетта в атаке с бывшим форвардом «Арсенала» Пьер-Эмериком Обамеянгом.

В нынешнем сезоне Ляказетт в 29 матчах во всех турнирах забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.

Ляказетт выступает за лондонский клуб с 2017 года.