«Барселона» и «Лион» — главные претенденты на Ляказетта
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Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт, вероятно, станет свободным агентом в конце сезона. Контракт французского футболиста истекает предстоящим летом, и стороны не договорились о его продлении. Об этом сообщает Sport.es.
По сведениям источника, главными претендентами на подписание соглашения с 30-летним Ляказеттом называют две команды. «Лион», воспитанником которого и является нападающий, а также испанская «Барселона», которая желает воссоединить Ляказетта в атаке с бывшим форвардом «Арсенала» Пьер-Эмериком Обамеянгом.
В нынешнем сезоне Ляказетт в 29 матчах во всех турнирах забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.
Ляказетт выступает за лондонский клуб с 2017 года.
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