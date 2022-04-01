«Могло быть и хуже». Дидье Дешам — о жеребьёвке чемпионата мира — 2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал итоги жеребьёвки финальной стадии чемпионата мира – 2022 в Катаре.
«Нужно быть сдержанными в наших оценках итогов жеребьёвки. Нам следует двигаться вперёд шаг за шагом. Не все знают о Дании, но это полуфиналист последнего Евро и 11-я команда в рейтинге ФИФА, которая опережает многие другие европейские сборные. Мы очень уважаем Тунис и опасаемся их.
Могло быть и хуже, не знаю, могло ли быть лучше. Я всегда спокоен, нужно двигаться шаг за шагом», — цитирует Дешама RMC Sport.
Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Сборная Франции является действующим обладателем титула.
Напомним, ранее ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковом матче с национальной командой Польши за право выйти на ЧМ-2022.
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