Энрике: у Испании очень чёткий стиль игры, с нами будет трудно конкурировать на ЧМ

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал итоги жеребьёвки финальной стадии чемпионата мира – 2022 в Катаре.
«Мы хотим покорить этот чемпионат мира. Испания не собирается менять свой стиль игры, будь то это товарищеский матч, чемпионат Европы или мира. У нас очень чёткий стиль игры, с нами будет трудно конкурировать. Любая сборная может оказаться сильнее нас, но и мы можем обыграть любого соперника.
Этот сложный жребий может в итоге оказаться простым в зависимости от хода турнира. Кто знает, в каком состоянии команды подойдут к чемпионату мира. Думаю, могут быть сюрпризы.
Германия была самым сильным соперником из второй корзины. Они очень мощны, а после прихода Флика они стали ещё лучше. Но мы — другая сила, седьмая в мире. У нас есть желание покорить мир. Это не изменится. Лёгких игр у нас не будет. Мы не очень хорошо знаем Японию. Будет сложно», — цитирует Энрике Marca.
Сборная Испании сыграет в группе E, где, помимо неё, оказались Германия, победитель пары Коста-Рика – Новая Зеландия и Япония. Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
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