Луис Энрике: сейчас нет более интересующей меня работы, чем представлять свою страну на ЧМ

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о своём будущем на фоне слухов, что он является потенциальным кандидатом на пост наставника «Манчестер Юнайтед».
«Я буду в Катаре со сборной Испании. Что может произойти дальше — увидим после мундиаля. Как могут все еще быть сомнения? Должен ли я повторять это еще раз? Сейчас нет более интересующей меня работы, чем представлять свою страну на ЧМ в Катаре», — цитирует Энрике Goal.
Ранее стало известно, что главный тренер сборной Испании Луис Энрике продлит контракт с национальной командой до 2024 года. Испанец пользуется полной поддержкой Луиса Рубиалеса, главы Королевской испанской федерации футбола, который договорился с тренером о том, что решение о его будущем будет принято после окончания чемпионата мира в Катаре в декабре. Ранее сообщалось, что в услугах Луиса Энрике заинтересован «Манчестер Юнайтед».
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