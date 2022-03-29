Луис Энрике: сейчас нет более интересующей меня работы, чем представлять свою страну на ЧМ

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о своём будущем на фоне слухов, что он является потенциальным кандидатом на пост наставника «Манчестер Юнайтед».

«Я буду в Катаре со сборной Испании. Что может произойти дальше — увидим после мундиаля. Как могут все еще быть сомнения? Должен ли я повторять это еще раз? Сейчас нет более интересующей меня работы, чем представлять свою страну на ЧМ в Катаре», — цитирует Энрике Goal.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Испании Луис Энрике продлит контракт с национальной командой до 2024 года. Испанец пользуется полной поддержкой Луиса Рубиалеса, главы Королевской испанской федерации футбола, который договорился с тренером о том, что решение о его будущем будет принято после окончания чемпионата мира в Катаре в декабре. Ранее сообщалось, что в услугах Луиса Энрике заинтересован «Манчестер Юнайтед».