Нигматуллин: не вижу, за счёт чего «Локомотив» может победить «Спартак»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Локомотив» и «Спартак».



«Яркого матча не жду. В командах прошли перестановки, у «Локомотива» в большей степени. Оба коллектива играют крайне нестабильно. На мой взгляд, в этом матче нет явного фаворита.



«Спартак» может проиграть сам себе. С красно-белыми такое периодически случается. «Локомотиву» нужно банально забить на один гол больше. Не вижу, за счёт чего железнодорожники могут победить. В матче с прямым конкурентом можно почувствовать уверенность в своих силах.



У «Локомотива» в воротах молодой вратарь Худяков – это, скорее, на руку «Спартаку». Даниил способный, но ещё сырой для игры в основном составе на таком высоком уровне. Это большая ответственность играть в таком серьёзном клубе. Здесь нужна стабильность. Набивать шишки, играя в основном составе, — рискованно для «Локомотива» и общего результата», — сказал Руслан Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Напомним, матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 2 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.



«Спартак» после 22 туров занимает девятую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).