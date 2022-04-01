Ольга Смородская: «Локомотив» и «Спартак» в кризисе, ничего выдающегося от дерби не жду

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о своих ожиданиях от предстоящего матча 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Никаких ожиданий от матча «Локомотив» — «Спартак» нет. Ничего выдающегося не жду ни от одной, ни от другой команды. Обе команды в кризисе», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Спартак» состоится в субботу, 2 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.



«Спартак» после 22 туров занимает девятую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).