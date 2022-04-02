Мартинес — о жеребьёвке ЧМ-2022: это действительно сложная группа для сборной Бельгии
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал итоги жеребьёвки финального турнира чемпионата мира – 2022 в Катаре.
«Это действительно сложная группа. Хорошо, что мы играем немного позже, чем обычно, поэтому наша подготовка к соперникам будет немного дольше. Это действительно сложная группа по разным причинам, но это фантастические команды, которых мы с нетерпением ждём.
Очевидно, у нашей сборной есть связь с Марокко. У нас были такие игроки, как Маруан Феллаини и Насер Шадли, которые имеют корни с этой страной. Канада провела сильную квалификацию, так что встреча с ними тоже обещает быть хорошей. Хорватию мы хорошо знаем, они не зря заняли второе место в прошлом турнире», — цитирует Мартинеса пресс-служба ФИФА.
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