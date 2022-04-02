«Алания» разгромила «Металлург» в матче ФНЛ, «Акрон» победил «Краснодар-2»

Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Металлург» в Липецке в рамках 30-го тура Футбольной национальной лиги «Металлург» принимал «Аланию». Гости одержали победу – 3:0.



На 2-й минуте счёт открыл нападающий Батраз Гурциев. На 42-й минуте преимущество «Алании» удвоил форвард Ислам Машуков. На 68-й минуте нападающий Владимир Хубулов довёл счёт до разгромного.



После 30 туров ФНЛ «Алания» располагается на 4-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 52 очка. «Металлург» (21) – на 19-й строчке.



В другом матче ФНЛ сыграли «Акрон» и «Краснодар-2». Встреча прошла на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Победу одержали хозяева – 1:0.

Единственный гол в игре на 42-й минуте забил полузащитник Владимир Азаров.