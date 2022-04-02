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«Алания» разгромила «Металлург» в матче ФНЛ, «Акрон» победил «Краснодар-2»

«Алания» разгромила «Металлург» в матче ФНЛ, «Акрон» победил «Краснодар-2»
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Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Металлург» в Липецке в рамках 30-го тура Футбольной национальной лиги «Металлург» принимал «Аланию». Гости одержали победу – 3:0.

На 2-й минуте счёт открыл нападающий Батраз Гурциев. На 42-й минуте преимущество «Алании» удвоил форвард Ислам Машуков. На 68-й минуте нападающий Владимир Хубулов довёл счёт до разгромного.

После 30 туров ФНЛ «Алания» располагается на 4-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 52 очка. «Металлург» (21) – на 19-й строчке.

В другом матче ФНЛ сыграли «Акрон» и «Краснодар-2». Встреча прошла на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Победу одержали хозяева – 1:0.

Единственный гол в игре на 42-й минуте забил полузащитник Владимир Азаров.

ФНЛ - Первый дивизион. 30-й тур
02 апреля 2022, суббота. 15:00 МСК
Металлург Лп
Липецк
Окончен
0 : 3
Алания
Владикавказ
0:1 Гурциев – 2'   0:2 Машуков – 42'   0:3 Хубулов – 68'
ФНЛ - Первый дивизион. 30-й тур
02 апреля 2022, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 0
Краснодар-2
Краснодар
1:0 Азаров – 42'
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