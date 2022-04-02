«Челси» разгромно проиграл «Брентфорду». Эриксен забил первый гол в АПЛ после возвращения

Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Брентфорд». Гости одержали победу – 4:1.
На 48-й минуте счёт открыл защитник синих Антонио Рюдигер, ему ассистировал Н’Голо Канте. Через две минуты ответный мяч забил полузащитник «пчёл» Витали Янельт, голевой пас отдал Брайан Мбемо.
На 54-й минуте забил хавбек «Брентфорда» Кристиан Эриксен, передачу оформил Мбемо. Отметим, что это первый гол датчанина после возвращения в АПЛ.
На 60-й минуте после передачи Айвана Тони Янельт оформил дубль. На 87-й минуте отличился форвард «Брентфорда» Йоан Висса.
После 29 сыгранных туров «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 59 очков. «Брентфорд» (33) – на 14-й строчке.
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